終於又上市啦！有「哈密瓜界愛馬仕」之稱的「嘉義極光－歐若拉」（AURORA MELON），

每年產期推出總是供不應求，等了半年後，終於再度上市，目前在全台14間美式連鎖量販「好市多（Costco）」同步銷售中！

嘉義縣政府農業處表示，「嘉義極光－歐若拉」由於名聲響亮，加上一年僅有春、秋兩收，每次推出都掀起搶購熱潮，為了讓全台消費者都有機會品嘗到這顆清脆爽口、甜而不膩的神級哈密瓜，嘉義縣政府與福和生鮮農產公司攜手合作，將「嘉義極光」上架好市多全台14間門市同步銷售，讓全台民眾搶先嘗鮮。

農業處指出，縣府積極輔導從事設施栽培的農民種植高經濟價值作物，「嘉義極光－歐若拉」是縣府千挑萬選的新品種哈密瓜，由縣長翁章梁親自命名，屬縣府的自創品牌，有註冊商標，並訂定品牌標章使用規範。

「嘉義極光」以嘉義縣為產地，採溫室種植，一株一果，果實外觀橢圓飽滿，翠綠網紋分布均勻，採收上市前，必須經農藥殘留檢驗合格，以及甜度檢測達到14度以上等條件，才有資格說是「嘉義極光」。

此外，為增加市場辨識度，「嘉義極光」的腰身都貼有產地輔導單位核發標章貼紙，如「身分證」般標有編碼可追溯生產農友，更代表縣府嚴選把關品質，提供給消費者安心、安全又美味的農產品。

農業處強調，嘉義極光栽培管理難度高，且容易受到天候影響，太冷、太熱或雨水過多，都會影響瓜的品質，最後能貼上「嘉義極光」標章貼紙的比率並不高，也因為產量受限，每年產期推出都供不應求。

有別於一般日本哈密瓜的軟綿口感，「嘉義極光」的特色是吃起來脆甜多汁，帶有焦糖香味，連靠近果皮處綠色漸層果肉都帶著甜甜的清香，如果把果實冷藏過後享用，甜度和脆度更為出眾，讓人一口接一口停不下來！想要嘗鮮的民眾，請上「嘉義優鮮－嘉義極光」官方網站。