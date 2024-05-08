全球汽車輪圈領導廠-巧新科技（1563）配合股票上市前辦理公開申購4,050張，每股發行價格70元，7日公開抽籤，此次公開申購共計吸引逾24.54萬筆，申購過程中凍結市場資金約172億元，中籤率僅1.64％，依5月7日興櫃收盤參考價格88.8元來看，對抽籤投資人抽到一張相當於現賺26.86％。巧新13日將以每股70元上市掛牌。

巧新7日董事會後，公布2024年第一季合併營收19.54億元，受惠於豪華新車市場銷售穩健，包括豐通、JLR、Porsche等歐美、日系的豪華品牌車廠客戶，對客製化輪圈的訂單提貨量保持穩健動能。

巧新在產能規模經濟、產品結構優化、成本費用嚴控，及生產效率精進下，加上運費、匯率等回歸正常水位，今年第一季繳出營業毛利率27％，營業利益率14％，營業淨利2.72億元，及稅後純益2.49億元，分別較去年同期成長52.7％及89.69％，獲利達成去年度的近41％，EPS1.17元。

巧新公開申購期間為4月30日至5月3日止，配合股票上市前辦理公開申購4,050張，每股實際發行價格70元，此次公開申購共計吸引逾24.54萬筆，申購過程中，凍結市場資金約172億元，中籤率僅1.64％，顯示市場反應熱烈，依5月7日興櫃收盤參考價格88.8元來看，對抽籤投資人抽到一張，相當於現賺26.86％。

巧新今年第一季合併營收達19.54億元，主要受惠於豪華新車市場銷售穩健，包括豐通、JLR、Porsche等歐美、日系豪華品牌車廠客戶對客製化輪圈的訂單提貨量保持穩健動能，在產能規模經濟、產品結構優化、成本費用嚴控、生產效率精進下，加上運費、匯率等回歸正常水位，造成第一季營運表現亮眼。

巧新公布自結4月合併營收達6.02億元、年增率達10.81％，累計2024年前四月合併營收25.75億元、年增9.55％，單月及累計前四月營收，皆創歷年同期次高。

以目前業務接單動能來看，客製化輪圈原有客戶拉貨力道增加態勢不變，隨著客戶拉貨排程，如預期推進，有望今年客製化輪圈出貨量朝兩位數年增率的目標前進。

巧新將於5月13日正式由興櫃轉上市，希冀借重資本市場資源，擴大業務合作的深度與廣度、便利籌措中長期資金，以降低營運資金成本、強化公司治理，並利於延攬及保留人才。

巧新將持續優化製程、提升技術，與擴增汽車接單市場範疇，包括向下拓展中階車款市場、橫向增加鍛造汽車零組件產品，以及不同產業領域業務版圖開拓等計畫，以期目標10年內，達成下一個1,000萬顆輪圈出貨，並創造巧新營運更上層樓！