好市多提供免費紙箱給民眾搬運購買物品，一名網友日前分享，從賣場拿回來的超厚牛奶紙箱，疊起來當鞋櫃剛剛好，又能省錢，但一票網友看到後驚呼生鮮紙箱是蟑螂、蟲子的最愛，會把蟑螂蛋帶回家，「小孩說晚上蟑螂都爬到身體上」。

原PO日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，分享鞋櫃不夠放，只要利用好市多牛奶紙箱，就能疊出一個免費鞋櫃，環保又省錢，超棒。還貼出照片，家中靠牆的角落用11個牛奶紙箱，疊出兩排鞋櫃，上方放靴子，箱子裡放運動鞋、拖鞋，大小剛好。

貼文曝光吸引6千名網友按讚，紛紛留言「不得不說，很有質感欸」、「紙箱智慧王」，但更多網友驚呼「你知道蟑螂養殖戶都用這種紙箱嗎」、「認真說，生鮮超市的紙箱蟑螂很多，很容易將外面的蟑螂帶回家裡，如果真的想帶，先檢查並消毒過、保持乾燥」、「蟑螂很愛在紙箱下蛋」、「紙箱是最髒，餐飲業路過」。

也有網友警告，紙箱縫會藏蟑螂，家中老人說過蟑螂的閩南語「嘎爪」，其實就是「咬紙」、愛吃紙箱的意思，「紙箱是衣魚、蟑螂的最愛，不然你家乾淨，外面的蟲蟲帶回來，整組壞光光」、「用紙箱會生蟑螂、小蟲，鞋子也易染塵發霉」。一名苦主哀嚎，台北的婆家很愛撿這種紙箱，結果過年帶小孩回去住，小孩說晚上蟑螂都爬到身上，嚇得趕快跑去買蚊帳。