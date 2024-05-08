藝人徐熙媛（大S）控告前夫汪小菲搬走她家裡4幅高價畫作，涉嫌毀損債權，台北地檢署一度不起訴，案經台灣高檢署發回北檢續查。北檢因告訴人大S撤告，毀損債權為告訴乃論之罪，因此，今天（8日）二度不起訴汪小菲。由於大S選擇撤告，汪將不起訴確定。

據指出，大S撤告的理由，是認為前夫汪小菲未履行離婚協議、未支付扶養費、未全部清償，並將保密事項訴諸媒體，導致她被網友霸凌而身心受創，她雖無法苟同前夫的行為，但縱使她勝訴，仍無法拿回她要的，為了節省司法資源，因此選擇撤告。

大S於3年前結束與汪小菲10年婚姻，不滿汪在她提告後、聲請強制執行前，委由司機將4幅高價畫作，從她住處搬到汪經營的S Hotel，致法院查封時找不到畫作，控告汪涉嫌毀損債權。北檢一度不起訴，大S提再議，高檢署發回續查，北檢2度偵辦本案。

北檢上月先傳喚S媽出庭作證，5月2日上午再以「偵續案」被告傳喚汪小菲出庭說明。庭訊後，汪小菲說，這件事是家事，他不方便評論S媽的說法，對於小孩會盡他所能照顧，他們任何問題，他隨時敞開懷抱，若他們想回到北京或來找他，他作為父親很歡迎。

大S另指控汪在微博公開她的個人資料，王被依違反《個資法》起訴。台北地院日前開庭時，汪否認犯罪，並稱離婚前大S用他信用卡刷千萬元買奢侈禮品寄韓國，大S反擊公開汪親筆寫下的2600萬元借據，並稱汪只還500萬元。日前，汪更2度直奔大S豪宅，還上警局揚言要舉報大S濫用藥物。