嘉義縣太保市一處民宅昨（7日）晚間發生火警，柯家一家7口僅爸爸和3個女兒生還，因柯家是低收入戶，平時靠柯父打零工為生，現柯父燒傷插管住院，加上全家燒光光，基本生活已出現問題，目前除3女童就讀的南新國小成立「教育儲蓄專戶」，太保市公所協助喪葬等費用外，家屬最愁柯父醫藥費和後續醫療等費用，極需各界援助。

目前3女童由姑姑帶回安置，南新國小校長莊政道表示，3姐妹今請假未到校，學校將為3人開立專戶募款，供3姐妹學習使用，等念小四的姐姐畢業，再將專戶款項分3份，陸續移轉到國、高中或大學，讓3姐妹日後就學無憂。

莊政道說，柯家5個孩子目前有4個就讀南新，6歲男童讀附設幼兒園大班，今年要上小一，3歲弟弟原本新學期也要上幼兒園，卻發生不幸，師長都十分難過，因柯家所有家當、衣物都燒掉，校方會先為3姐妹準備制服、書籍等相關就學物品，並加強心理關懷輔導。

莊政道說，教育專戶募款金額初步設定200萬元，希望能支持3姐妹念到大學，另目前柯父傷勢不明朗，衍生的醫療費用等也需要幫忙，已有各界詢問中。今3女童班上同學也寫卡片給姐們祝福，小二女童班上同學鼓勵她「要勇敢、加油！媽媽會在天上好好看著妳」、「過去的事不要再想了，希望妳快快樂樂的」。

柯父姐姐也說，除了孩子的學費有教育專戶幫忙，現最擔心弟弟的醫療費用，以及後續復健、休養時無法工作產生的種種開銷。

太保市長鄭淑分說，柯母和2個男童的喪葬事宜，已有禮儀社辦理中，公所社會課也著手辦理喪葬費用及急難救助金的申請，如民眾想捐款，也可以接洽社會課，後續將由一位家屬代表人統籌、受領相關救助金。

縣府社會局表示，柯家1家7口是列冊低收入戶，戶內共有5名未成年兒童，往生者為案母、6歲長子、3歲次子，火災發生時，社會局社工已派員協助，目前3女童暫由親屬照顧，至於各界喪葬及家園重建急難事宜，公所表示將開立專戶，女童就學教育，學校已啟動教育儲蓄戶，另火災受災戶，死亡救助金、低收入戶喪葬補助及安遷救助等，待公所送案後，會盡速發放。

目前學校教育儲蓄戶已開設，學校專戶名稱：嘉義縣太保市南新國民小學教育儲蓄戶 銀行代碼及名稱：617-0105嘉義縣太保市農會 帳號：00105-16-00-94362 備註： 柯家三姊妹教育基金