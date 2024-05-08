工業總會8日舉行理監事會及新舊理監事會「迎新送舊」，準總統賴清德也應邀出席，潘俊榮會前受訪時表示，全球目前共有443座核能電廠運作中，籌劃中的也有一百多座、施工中的也有約60座。

潘俊榮說，G7（七大工業國）日前承諾，不再發表反核言論，並認為核能乾淨、沒有污染，經濟上來說成本最低，而20年前與20年後情況已經不同，企業界對於穩定供電也有焦慮與煩惱。

潘俊榮也說，缺工也是一大問題，將來會找時間與總統報告，現在賴清德還未上任，因此先不要給太大壓力。