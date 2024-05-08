工業總會8日舉行理監事會及新舊理監事會「迎新送舊」，準總統賴清德也應邀出席，潘俊榮會前受訪時表示，全球目前共有443座核能電廠運作中，籌劃中的也有一百多座、施工中的也有約60座。
潘俊榮說，G7（七大工業國）日前承諾，不再發表反核言論，並認為核能乾淨、沒有污染，經濟上來說成本最低，而20年前與20年後情況已經不同，企業界對於穩定供電也有焦慮與煩惱。
潘俊榮也說，缺工也是一大問題，將來會找時間與總統報告，現在賴清德還未上任，因此先不要給太大壓力。
工總理事長潘俊榮8日表示，工總與政府應該一起為企業界、產業界解決問題，而目前最重要的課題是能源問題，建議政府應該要考慮核能。
工業總會8日舉行理監事會及新舊理監事會「迎新送舊」，準總統賴清德也應邀出席，潘俊榮會前受訪時表示，全球目前共有443座核能電廠運作中，籌劃中的也有一百多座、施工中的也有約60座。
潘俊榮說，G7（七大工業國）日前承諾，不再發表反核言論，並認為核能乾淨、沒有污染，經濟上來說成本最低，而20年前與20年後情況已經不同，企業界對於穩定供電也有焦慮與煩惱。
潘俊榮也說，缺工也是一大問題，將來會找時間與總統報告，現在賴清德還未上任，因此先不要給太大壓力。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。