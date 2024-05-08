立法院司法及法制委員會今天排審國會性平、祕密會議等國會改革法案，國民黨團總召傅崐萁發言後拍桌表示要散會，會後民進黨召開記者會，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，今天散會不意外，委員會由民進黨立委鍾佳濱主持國會改革法案，早就知道會發生這樣的戲碼，一開始主張開到晚上12點出委員到院會處理，他們一路擋、一路沒收，。

柯建銘指出，民進黨主張的立法院議事規則包含立委到大陸去要納管，現在很多法律接觸到機密資料，一定要受限，我們卻反其道引清兵入關。

柯建銘說，接下來就要順行王滬寧所交代的修《反滲透法》，現在轉個彎找台商來陳情，傅崐萁要回答為什麼426一定要到大陸去？不要惱羞成怒，現在他們看到柯建銘和所有人都跳起來，司法委員會最荒謬，藍白為所欲為，倒行逆施，甚至昨天NCC人事同意權也沒收。

柯建銘強調，今天司法委員會全程轉播，國民黨派一些人胡說八道，集大成者為傅崐萁，一拍桌子國會天搖地動，咆哮昌為什麼現在不見了？司馬昭之心路人皆知。