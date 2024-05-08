澎湖鎖港杭灣紫色軸孔珊瑚6日晚間產卵了，密度超高的粉紅珊瑚卵，宛如星空的夢幻場景。（澎湖農漁局提供／許逸民澎湖傳真）

每年媽祖生（農曆3月23日）前後是珊瑚產卵大爆發之時，澎湖全力打造的鎖港杭灣珊瑚海洋花園內，其中最為人醉心的紫色薰衣草森林復育區的珊瑚，也於6日晚間產下密度超高的粉紅珊瑚卵，宛如星空的夢幻場景令人驚豔。

澎湖的珊瑚生態多樣性高，且孕育豐富的海洋資源，但近年來因人為破壞及氣候變遷等因素，珊瑚資源量急遽下降，農業部漁業署因此長期補助澎湖縣辦理珊瑚礁棲地復育。

澎縣農漁局水產種苗繁殖場自108年起，為增加復育區珊瑚之多樣性，於水產種苗繁殖場運用自行研發之珊瑚培育桶進行人工養殖試驗，成功培育數種珊瑚，並以無性生殖大量培育後，移植於馬公本島熱門浮潛點杭灣海域，多年來努力打造鎖港杭灣珊瑚海洋花園。

其中，杭灣海域紫色軸孔珊瑚區為110年所建置，短短三年時間已鬱鬱成林，成為潛水客的海底薰衣草森林打卡熱點。而農漁局也委託專業水下攝影團隊拍攝珊瑚復育影片，並與當地珊瑚花藝師聯盟業者海洋途徑潛水店合作，在多年經驗判斷及耐心的等待下，在6日晚間紀錄到整個產卵過程。

農漁局表示，自112年起，與在地業者合作推廣友善環境潛水，藉由潛水課程結合珊瑚復育，同時導入公民科學家概念，共同為海洋付出，平常由聯盟業者們自發性維護海域環境，並提供相關生態影像資料，公私協力來活化澎湖縣海洋。

這次有幸取得如此珍貴又夢幻的紫色薰衣草珊瑚產卵畫面，並將多年的珊瑚復育成果呈現給社會大眾，歡迎熱愛海洋的你，一同來復育區欣賞珊瑚之美。