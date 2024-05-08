去年爆出獲高雄市模範警察的新興警分局李姓偵查佐，涉洩密給詐騙集團張姓友人，遭記2大過免職，檢方則依貪汙、洩密等罪起訴。不過，高雄法院審理後，認為李曾4次以「借款」名義向張取得13萬元款項，不足證明雙方有對價關係，因此依違反個資及洩密罪，不得易科罰金判3年，得易科罰金處6月徒刑。可上訴。

去年9月下旬，高雄市警局自檢清查時，發現疑有員警洩密，經報請雄檢指揮，檢警於11月搜索新興警分局偵查隊的李姓偵查佐辦公處所及住家，複訊後認定李犯罪嫌疑重大，當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見獲准。高雄市警察局則表示將他記二大過處分予以免職。

檢警調查，李男因財務狀況不佳，需錢孔急，因此自前年11月底至去年6月間多次以借款名義向張男收取新台幣30多萬元款項，並多次接受要求在新興分局偵查隊辦公室以個人帳密使用公務電腦，登入「內政部警政署刑案資訊系統及智慧分析決策支援」、「165反詐騙系統平台」查詢。

並將其中「內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」、部分被害人筆錄內頁及個人資料以LINE拍照方式傳送給張男。此外，李男還將警方配合台灣高等檢察署辦理查緝不法金流專案訊息，洩漏給張男知悉。偵查終結依貪汙、洩密等罪起訴，李姓偵查佐也被記2大過免職。

高雄法院審理時，李稱向自己因手頭不方便，曾向張借款13萬元，其中5萬元已返還，雙方是借貸關係，李表示，自己替張查資料，並無對價關係，是基於同學情誼。

法官依據張男證詞，發現他對於借款金額供述不一，有時稱20多萬元，有時則稱30幾萬元，無法確定「借款」合計總額多寡，再依據雙方對話紀錄，李曾傳訊「同學能再幫我嗎？」、「我8月有一筆貸款到期，我8月再貸一筆新的出來還」、「我明天要繳一些費用」，若是收受賄賂，應不需要多費口舌向張說明借款原因、還款時間及來源或取信於必要，也未見需支付費用才能查詢資料，或是得查詢資料，後續才能順利「借款」等情事。

綜合事證，法官認定本件僅足認定李曾4次以「借款」名義從張取得13萬元款項，且即使張沒有追討款項，也不必然等同是查詢資料及取得款項有有對價關係，非屬賄賂或其他不正利益。因此依涉犯公務員假借職務上之機會犯個人資料保護法、公務員交付國防以外之秘密文書罪、公務員洩漏國防以外之秘密消息罪等，處有期徒刑3年，得易科罰金處6月徒刑，可上訴。