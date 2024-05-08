高雄市鳳山區一名林姓42歲男子，本周日（5日）將白色賓士車停在平等路一處羽球館停車場，卻遭竊賊鎖定破窗竊取車內所放公事包，因公事包內有4萬7千元公司貨款，讓林男趕緊報案隔天成功逮人；新興區7日也發生與汽車有關竊案，河南一路一處零件行多樣汽車零件遭竊，受害店家剛報案就逮到竊嫌。

林男將他的白色賓士車當日凌晨3點停放於羽球館停車場，林男將所領取的4萬7千元放進公事包並放入車內後離去。45歲蔡姓竊嫌當晚手持手電筒，於停車場內四處搜索，發現林男的賓士車內有公事包，抱著「賭一把」心態破窗行竊，沒想到真有大量現金。

高雄一處汽車零件行遭竊賊闖入，竊賊也不逃就在店家旁人行道呼呼大睡。（警方提供／任義宇高雄傳真）

據了解，蔡嫌以打零工維生，近日因欠銀行債務，因此鋌而走險犯案。警方透過監視器畫面鎖定對象後，於6日通知蔡男到案，蔡男已將竊得現金全數花光，警詢後將他依竊盜罪嫌送辦。

而新興區7日正好也發生與汽車有關竊案，河南一路上一處汽車材料行凌晨1點遭63歲顧姓男子闖入行竊，拿走多樣汽車零件損失約新台幣5千元，店家隔天早上發現後立即向派出所報案。

沒想到店家才剛完成報案，就在店家旁僅距離80公尺人行道發現顧嫌，躺臥路旁休息馬上遭逮，據了解顧男為當地無業遊民，也對竊案坦承不諱，警方依竊盜現行犯逮捕偵辦。連2起竊案讓警方呼籲，金錢與物品應妥善收放保管，以防範宵小覬覦行竊而造成財物損失。