75歲「綜藝教母」張小燕最近因徒弟黃子佼持不雅片風波，頻頻被點名。張小燕私下對朋友坦言，目前處境很丟臉。對此，音樂人許常德稍早發文，從回憶前輩彭國華的提攜說起，之後更提到，「彭先生一定很不捨現在小燕姐的處境」。因為在許常德旁觀者的角度，小燕姐「是把一切重擔都扛下來了」。

許常德今(8日)發文，述說在踏入流行音樂界的職涯中，曾受許多前輩提攜，其中一位最讓他印象深刻的，就是彭國華。回憶兩人初見面時，是個沒有手機只有BB call的時代。而再碰面是八年後，彭國華擔任豐華唱片董事長。不過那時彭國華的身體已經不太好，所以午餐都是他的妻子小燕姐親自準備。

許常德發文。（圖／翻攝自許常德的地下手記臉書）

而許常德話鋒一轉，表示若彭國華仍在世，一定也會很心疼張小燕目前的處境。在他看來，小燕姐是把一切重擔都扛下，這是她讓自己、讓眾人能平靜的最好平衡。「讓想罵的人有罵的出口，讓需要保護的人有陪伴，讓做錯事的人不致瘋狂，讓關心她的人漸漸明白」。最後許常德也強調：「緣份是無法切割的，愧疚是無法彌補的，就是這麼深的體會，才會這麼堅持沈默」，認為這也是小燕姐對受害者和被牽連者最盡力的致意。