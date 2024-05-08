不畏美國等盟國施壓，以色列部隊周二佔領加薩走廊南部城市拉法（Rafah）與埃及接壤的過境口岸，切斷了加薩仰賴的人道援助通道。

根據以色列軍方發布的影片，以色列坦克部隊穿越了拉法口岸，以軍也在該過境點的加薩那一側升起國旗。

以色列堅稱拉法是哈瑪斯武裝份子最後的據點，如果沒有攻下拉法，這場戰爭就不可能取得勝利。

兩名埃及消息人士表示，哈瑪斯、以色列、美國、埃及和卡達周二都派員參加在開羅舉行的停火談判，這五個代表團也都對恢復談判做出正面回應，並將在當地時間周三上午繼續進行協商。

知情人士透露，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）周三晚些時候將從開羅前往以色列，會見以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

周一巴勒斯坦激進組織哈瑪斯宣布接受埃及和卡達提出的加薩停火協議，但以色列拒絕接受該協議，稱其條件未符合以方要求。以色列並表示會繼續推進地面部隊進攻拉法的軍事行動，但也會繼續進行停火談判。

白宮發言人柯比（John Kirby）表示，哈瑪斯提出了修訂後的提案，這份新提案顯示剩下的分歧「絕對可以消弭」。

哈瑪斯官員周二在黎巴嫩首都貝魯特放話，稱以色列若繼續推進對拉法的軍事侵略行動，就絕不可能達成停火協議。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲以色列和哈瑪斯一定要全力達成停火協議，他並表示對拉法發動全面攻擊，這絕對是一場人類浩劫。