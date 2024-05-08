台東杉原灣招商完成。（蔡旻妤攝）

爭議十多年的台東美麗灣度假村，台東縣府2021年以6.29億元買回建物，去年依促參法公告ROT供文教用途，台東縣長饒慶鈴昨天表示已完成委外招標；台東縣府財經處指出由富野大飯店及聯合華立公司得標，5月底簽約，租期42年，估計可為縣庫帶來逾6億元收入。

台東縣政府財政及經濟發展處財產及開發科長黃泇锝今天受訪表示，今年2月議約完成，由富野大飯店股份有限公司聯合華立公司得標，兩家公司將成立新專案公司經營，最快5月底完成簽約，租期42年，包括權利金2000萬元和每年的獲利，初步估計42年可為縣庫增加逾6億元。

黃泇锝說，委外經營的項目必須是文教設施，根據促參法施行細則第11條第7款，文教設施包指「經目的事業主管機關認定具文化、教育功能之解說、訓練、展演、研發、住宿、保存等相關設施」。

外界質疑委外經營文教設施是「掛羊頭賣狗肉」，仍是經營旅館。黃泇锝強調，委外經營的項目是以文教設施規畫，必須向公眾提供文化、藝術、運動、生態體驗課程及遊程等符合教育訓練，而非一般單純僅提供住宿的觀光旅館。