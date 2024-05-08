新竹市中餐服務人員職業工會辦理的「複合式餐飲訓練班」近日結業，25位學員們學習到烹飪技巧。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市中餐服務人員職業工會辦理的「113年度提升勞工自主學習計畫－複合式餐飲訓練班第01期班」近日結業，25位學員們學習到烹飪技巧，同時也加強衛生觀念，使學員能獲得最大的學習效果，並能快速的投入職場，可創造勞工在地創業或二度就業機會。

新竹市中餐服務人員職業工會表示，此次從產業人才投資方案－提升勞工自主學習計畫結訓的25位學員，都至少完成54小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為餐飲職業創業者或從事人員。

中餐服務人員職業工會指出，此次學員的學習期間是自2月24日至4月27日共計54小時，由於近期常發生食物中毒相關事件，因此課程中指導老師特別加強廚房的安全知識、食物先後處理的衛生觀念、鍋碗的消毒、刀具種類應用。

學員們同時也學會專業相關知識，未來投入 職場能適應目前市場之人才需要，學員並獲取成本控制、食品衛生安全、了解正確使用食品添加物、食材特性及儲存方式等相關知識。

學員們在結訓時，均可學習到烹飪技巧餐飲相關專業知識，訓練班同時也輔導有創業意願的學員自行創業開店，提供學員餐飲相關行業工作機會與就業管道及訊息。