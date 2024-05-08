台北市北投大業路65巷口，昨天（7日）中午12時許，一輛曳引車右轉時，因內輪差不慎碾壓79歲邱姓單車男騎士，經送醫搶救仍宣告不治，警方依過失致死、肇事逃逸等罪，移送王姓曳引車駕駛。

46歲王姓駕駛卸貨以後從大業65巷駛出，右轉時將邱姓騎士未注意一旁腳踏車，轉彎過程中將自行車捲入車底，當場將邱男輾過，王姓駕駛並未立即停車，還將曳引車往前開，直到一旁民眾追呼，他才停車，發現已釀成大禍，出了人命。

肇事曳引車駕駛在前方被民眾攔下。（翻攝畫面）

北投分局呼籲，駕駛車輛應注意車前狀況，機慢車騎士應避免進入駕駛視覺死角，以維護交通安全。