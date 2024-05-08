樂天桃猿啦啦隊團長壯壯（沈立心）近日宣布加盟南韓職業足球隊，成為台灣首位進軍到韓國的啦啦隊女孩，台韓兩地累積不小聲量。壯壯日前到年代MUCH《百變智多星》錄製「漂亮賽車手」主題，她的車齡已有10年，坦言最怕遇到沒有方向感的駕駛，行駛方向跟導航相反，最終忍不住爆料當事人就是隊友巫苡萱，引起現場一片爆笑。

主持人梁赫群和葉欣眉在節目中暢談馬路亂象，葉欣眉表示，最怕遇到有路怒症的人，一開車脾氣就暴躁不已、嚇壞其他用路人；同場來賓周宜霈（大牙）分享最討厭遇到「不打方向燈」的三寶，隨意切換車道不僅危險也讓人惱火，壯壯則坦言最怕方向感不好的駕駛，不少啦啦隊女孩會自己開車跑活動，有次搭隊友便車意外發現她左右不分，頻頻開錯方向多繞一大圈，壯壯無奈呼籲：「巫苡萱，以後別再這樣了！」突如其來的爆料讓現場笑聲不斷。

梁赫群回憶。以前上高速公路還要買回數票的時期，當年路邊檳榔攤不僅買得到回數票，連電影票也買得到相當便利，但這番話卻讓來賓滿頭問號直問：「這是什麼年代？」年紀代溝問題讓梁赫群自討無趣、哭喊「完全沒共鳴！」更多精彩內容，請鎖定每周一至周五晚間9點年代MUCH台、MOD壹綜合的《百變智多星》。