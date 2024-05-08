國民黨立委徐巧芯日前爆料援烏計畫1千萬美金是透過「捷克衛生科技院」（CHTI）執行計畫，遭外交部提告洩密。對此，媒體人謝曜州認為，若徐巧芯有罪，外交部也得先扛，且到時候外交部也必須要公開解釋，為何援助一定要透過捷克以及為何要保密十年等3事。

徐巧芯日前指控外交部透過第三方援助烏克蘭恐涉及圖利，而外交部則強調，我外交處境特殊是以密件處理備忘錄的主因，對徐涉及洩密將予提告，這也是外交部首次以洩密罪提告立委。

對此，謝曜州今（8）日發文提到，徐巧芯拿出的公文幾乎都遮住，有露出的就是外交部原先在媒體群組公開揭露的援助計劃內容，「如果徐巧芯有罪，外交部得先扛了」。謝曜州也提到，屆時到法院，外交部就要先攤在陽光下解釋，為何援助一定要透過捷克？為何要保密十年？有無掩蓋圖利？

此外，謝曜州認為，若徐巧芯真的被判刑要關，以徐巧芯的個性一定會入獄，到時候是政治生命結束還是政治生命鍍金巔峰，就會清楚明瞭。

對於外交部提告一事，徐巧芯6日曾發文強調，擔任立法委員的初衷，就是為大家追出真相，質疑名為援助烏克蘭實際上是提供給捷克CHTI的一千萬美金的事件，都用「密件」遮掩，就是要讓立委無法發聲、無法追查嗎？徐巧芯強調，若民進黨政府不想讓人發現的事，就用「密件」當緊箍咒，那政府就會成為一隻巨大的怪獸，再也沒有人能監督。