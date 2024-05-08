蛋白質是不可或缺的營養素，攝取足夠才能維持人體機能正常運作。但醫師提醒，當過度攝取蛋白質時，可能會出現體重增加、疲倦，以及肝、腎功能下降等症狀，對健康影響不容小覷。他並提到，大約每公斤0.8克～1.5克的蛋白質就足以應付大部分人的生理需求，適量且均衡攝取是很重要的飲食原則。

家醫科醫師李思賢在個人粉專以「吃太多蛋白質會怎樣？」為題發文，他指出，在相同熱量基礎下，多攝取蛋白質確實有助於瘦身。但要注意的是，過度攝取蛋白質也可能讓脂肪增加，因過多大於身體能量消耗的蛋白質，會率先經由糖值新生轉換成葡萄糖，而這些多出來的糖很快就會被以脂肪的形式貯存起來。

李思賢接著說，過度攝取蛋白質也會導致「脫水和電解質流失」，因身體在排除多餘的蛋白質時，需要水分協助代謝「含氮廢物」，而水分流失過程中，也會帶走一些身體需要的電解質。因此，補充水分和電解質在高蛋白飲食中至關重要。

李思賢還提到，過多蛋白質代謝會產生一種毒性很強的含氮物質「氨」，此物質得由肝臟細胞代謝為較無毒性的尿素，所以過多的蛋白質會造成肝臟的負擔。

另外，李思賢指出，「酮體」的產生也在肝臟進行，若攝取過多蛋白質，可能會使肝臟產生酮體的速度下降，這也是「生酮初學者」常遇到減重障礙的一個瓶頸，因許多人很容易在捨棄碳水後，無限上綱蛋白質的攝取量。

至於多少蛋白質算是太多？李思賢直言，影響因素太多了，無法明確定義每公斤大於幾克的蛋白質算太多，但大約每公斤0.8克～1.5克的蛋白質，就足以應付大部分人的生理需求了。

李思賢並提醒，蛋白質太多可能會有幾個症狀，包括體重增加、疲倦，以及肝、腎功能下降，務必要特別注意。他也建議，動物性蛋白質和植物性蛋白質的比例也很重要，均衡攝取不過度偏袒任何一方比較安全。