大陸縣域遊暴紅三要素：獨特性差異性、交通便利性、美食。（微信公眾號盱眙文化旅遊資訊）

大陸今年五一假期「縣域旅遊」暴紅。捧紅江蘇省盱眙縣景區、鄉村旅遊區（村）。縣域旅遊受遊客青睞，盱眙並非個例。江蘇省文旅廳數據顯示，「五一」假期宜興、溧水、昆山、溧陽的客流同比分別上漲109％、85％，74％、71％，宜興、溧陽入選途牛十大縣域旅遊熱門目的地，昆山入選攜程熱門縣域旅遊目的地。專家分析，縣域旅遊成功行銷難脫獨特性差異性、交通便利性、美食帶來的「高性價比」（高CP值）。

澎湃新聞8 日報導，從大陸全國看，「五一」旅遊下沉化趨勢更明顯。攜程、飛豬等平台的報告顯示，一二線城市的旅遊訂單同比增速小於三四線城市，三四線城市的又小於縣域市場。

同程研究院首席研究員程超功分析，首先是因為小城市特別是縣域的交通通達性近年大幅提高，如高鐵已覆蓋90％以上的50萬人口以上的城市。同時，在旅遊消費的多元化趨勢下，消費者出遊偏好漸從「大目的地」向「小目的地」遷移，避開超大客流成為越來越多人的「剛需」，相對小眾、冷門的小城市成了「寶藏目的地」。

「縣域旅遊火爆，反映的是旅遊供給結構優化的趨勢，背後有『高性價比』的因素，比如相較大都市更具性價比的酒店、餐飲服務，以及更少的遊客。」

《中國新聞周刊》報導，中國旅遊研究院副研究員韓元軍表示，縣域旅遊異軍突起，需具備三個硬體，最重要的是旅遊資源的獨特性、差異性，以攜程統計的十大縣域目的地為例，婺源主打鄉村古鎮、平潭主打海島風情以及獨具一格的「藍眼淚」。還有就是交通便利性，以及吸引遊客的「主打元素」當下，「美食」效應體現得淋漓盡致，如淄博有燒烤和小餅，天水有麻辣燙，此外，音樂節、村超（鄉村足球超級聯賽）、馬拉松、越野賽、露營等也具有相當的吸引力。