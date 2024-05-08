全國工業總會今舉行理監事聯席會議，準總統賴清德、行政院副院長鄭文燦和民眾黨主席柯文哲皆出席致詞，不過，賴清德與鄭文燦整場活動雖同框，並未有太多互動，甚至合照時，兩人中間也隔出一小步距離，民眾黨主席柯文哲剛好錯開賴燦在場的時候，快閃致詞後即遠離。

鄭文燦致詞時回應工總八大策略，為賴清德強調相關政策呼應，鄭表示，工總八項主張跟蔡政府、賴政府一樣，賴總統在行政院長提出要解決產業5缺問題：水、電、土地、人力、人才，賴當時提出投資台灣三大方案，至今累積2兆3000億，創造15萬個工作機會，重要水利工程、國家建設都是賴在院長任內核定，賴總統五大信賴產業，加上蔡總統5＋2創新產業，與工總目標不謀而合。

賴清德致詞時則逐一介紹未來政府內閣，強調準閣揆卓榮泰為人謙和，操守非常好；準副閣揆鄭麗君是他的國政藍圖召集人，為政見落實關鍵角色；準行政院秘書長李孟諺也是蔡英文任內的國發會主委。

賴清德強調，新內閣有幾個特色，第一、無黨籍超過一半以上，充分跟社會取財、超越黨派；第二、新人超過80％，新力量進入；第三、相當比例來自業界，就像他來自醫界，與醫界溝通時，可以很快進入問題。

賴清德說，希望政府車上有政府栽培人才、學界和業界人才，產官學可很好合作，而他也特別提及鄭文燦，感謝對方接任海基會董事長，他也表示「媒體看出來，賴清德請鄭文燦當海基會董事長，表示是（對中國）釋出第一個善意」，賴說完此話後微笑看向鄭。鄭則微笑雙手合掌致意，全場響起掌聲。

賴清德說，未來工總就是老中青結合，充分發揮、栽培人才，他現在內閣組成也是這樣，不僅工總會發揮監督的力量，未來立法院三黨不過半，也會發揮監督力量。

另外，民眾黨主席柯文哲剛好錯開賴燦在場的時候，快閃致詞後即遠離，媒體詢問京華城、北士科、台智光三大疑案，他則簡短回應「哪有那麼多弊案」。