俄烏戰爭持續進行中，且無人機發揮巨大功效，戰場上也可看到許多許多裝甲車輛安裝車頂防護架，以防止無人機攻擊的畫面。對此，我國空軍前少校參謀長、軍事作家邱世卿發現，大陸的裝甲車也開始對相關裝備進行測試，他質問道，「我們的雲豹呢？」

目前俄烏戰場上有許多裝甲車輛安裝車頂防護架，圖為俄軍T-72B3M坦克。（圖／Rostec）

在俄烏戰場上，烏軍多次以無人機飛至裝甲車輛最脆弱的頂部投擲砲彈，攻擊俄軍裝甲車輛，造成了不少損失，為此，前線俄軍開始在坦克車頂部加裝防護架，此設備被軍事迷戲稱為「烤肉架」、「遮陽傘」。另外，在以哈開戰初期，哈瑪斯也使用相同方式擊毀以軍梅卡瓦坦克，因此以軍如今也有裝甲車輛加裝車頂防護架。

邱世卿昨（7）日在臉書發文po出一張大陸央視軍事新聞的報導畫面，他指出，共軍東部司令部陸軍第72集團軍的ZBL-09步兵戰車，已開始測試在砲塔上安裝防護裝置，以抵禦FPV無人機的攻擊，這讓他質疑，共軍已在進行相關測試，國軍的雲豹裝甲車呢？