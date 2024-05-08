雅茗-KY公布2024年首季合併營收1.29億元，季減15.49％、年減28.02％，為歷年新低。不過，營業利益329.7萬元、終結連11季虧、創近3年高。配合業外收益創0.94億元新高助攻，使歸屬母公司稅後淨利0.95億元、每股盈餘3.69元，終止連7虧、衝上歷史新高。

雅茗-KY首季營收創低，主因處分中國大陸孫公司上海仙(足宗)林7成股權，喪失控制力轉為持股3成的權益法轉投資公司，不再認列營收。不過，處分後營運體質明顯好轉，首季毛利率55.98％創近7年半高，營益率2.55％亦終結連11季虧損、為近3年高。

除了營運體質好轉帶動首季本業顯著轉盈，雅茗-KY處分上海仙(足宗)林7成股權後，於業外認列9200萬元處分利益，業內外皆美推升稅後淨利逼近1億元，超越2020年第三季0.63億元紀錄，谷底強彈改寫新高。

雅茗-KY昨（7）日應邀召開法說，隨著營運結構改善、走出虧損陰霾，集團預期2024年本業營運將穩步回升，並在3大碁石下訂定5大成長支柱策略，鎖定美國及海外市場加速展店、衝刺成長動能，力拚全年穩定獲利、營運重返正軌。

雅茗-KY今年邀請曾任皇冠集團總經理的江錫毅出任集團總經理，盼借重其跨國企業管理與國際營運發展實務經驗，帶領集團開拓新局。新經營團隊對此訂定餐飲科技、多元渠道、品牌營銷、全球供應鏈、投資併購等策略，作為5大未來成長支柱。

雅茗-KY坦言，中國大陸市況目前仍處於低谷築底期，分拆轉型後以授權模式重新出發，維持3成股權待市況復甦。同時，集團持續深耕美國及海外市場，「快樂檸檬」以「全球茶飲最佳創業平台」新定位再前進，並持續尋找併購目標擴大集團營運範疇與規模。

江錫毅表示，「快樂檸檬」將以美國、歐洲、澳洲市場為展店重心，其中美國目前門市達130～140家，今年目標新展20～30家，法國預計新展2家、澳洲的雪梨和墨爾本亦預計各展1家，英國亦將有布局。目前也與中東、非洲國家接觸，作為下一波布局市場。

江錫毅指出，「快樂檸檬」在美國已「從0到1」站穩根基，但要「從1到100」還要努力，表示將鎖定插旗教會、學校、球場3管道，預期8月底將進駐美國拉斯維加斯的T-Mobile Arena運動／演唱會場館設立直營門市，並將成為T-Mobile Arena重要合作夥伴。