國民黨立法院黨團提案邀請準總統賴清德於就任後赴立法院進行國情報告，在昨（7日）的程序委員會中通過，列入本周五（10日）院會討論事項。儘管報告時間和詢答方式還有待協調，但朝野對於開啟憲政新頁倒是有相當共識，立法院院方也開始著手規劃總統國會動線，確保賴清德國情報告順利進行。

若周五院會通過後，立法院長韓國瑜就會召集黨團協商，目前朝野最大歧見在於採取統問統答還是即問即答，但由於國民黨團內部認為只要能讓賴清德來，詢答的形式相對沒那麼重要，因此朝野有機會化解此爭議，否則，民進黨若硬要拉下來協商，勢必要再拖延一個月，屆時新任的行政院長卓榮泰恐將在國情報告之前，先進行施政報告。

有消息傳出，立法院秘書長周萬來已和工作人員討論總統動線的問題，包括賴清德車隊是要由中山南路大門進入再步行到議場，或是直接坐車到議場正門。雖然沒有前例可循，但以過去立法院接待國外重要訪賓，包括戈巴契夫等前、現任國家元首，或是國會議長，都是從立法院大門進入，再走紅地毯進入議場。

至於車隊走青島東路側門，直接到議場門口，只有去年瓜地馬拉總統賈麥岱拜會立法院，並於議場內發表演說時，考量到賈麥岱身體情況，破例讓座車直接開到議場門口，表達立法院最高歡迎之意。因此，此次賴清德「回娘家」，院方雖然援前例研議兩項方案，但據了解，賴清德還是會走立法院大門、走紅毯進入議場。

此外，根據《立法院議場規則》第7條，總統或國賓蒞臨本院發表演講時，設特別席。在修憲之後，立法院就規劃主席左手邊的座位為「特別席」，只是過去都是虛位以待，包括吉里巴斯湯安諾、瓜地馬拉總統賈麥岱，捷克議長韋德齊等重要國賓來立法院，都在與外交部協調後座位僅安排在行政院長的位置，因此都沒有人坐過，如果賴清德來立法院，將是史上第一位與院長韓國瑜比鄰而坐的「特別席」。