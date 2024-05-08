母親節將至，要聽媽媽的話。彰化53歲的賴姓毒品通緝犯，日前遇到警方上門查緝，悍然持槍拒捕，並躲藏至獨棟2樓鐵皮屋內與警方對峙，警方不敢大意立刻封鎖並包圍該處，還請來賴的80歲母親溫情喊話，讓賴嫌卸下心防，自行交出槍枝，歷時5小時的警匪持槍對峙平安落幕。

彰化縣警局刑警大隊日前查緝販毒案件，獲悉賴姓通緝犯平時以販賣毒品為生，並隨身持有槍械四處逃竄，立即報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，經警方長期偵查蒐證，鎖定賴嫌近日經常在台中市大甲、清水區一帶出沒。

本月2日，警方掌握賴嫌出沒在台中市大安區，見時機成熟，趁賴男下車之際上前逮捕，不料賴嫌竟將手伸入隨身包包欲取出槍枝，員警見狀立即對空鳴槍嚇止，賴嫌趁機躲進鐵皮屋2樓內，與警方展開對峙，警方立即包圍並封鎖現場。

過程中，警方不斷安撫賴嫌情緒，並請來賴的80歲老母親到場溫情喊話，要賴男冷靜，更要愛惜自己的生命，在歷時5小時後，賴嫌終於聽媽媽的話，卸下心防，棄械投降，交付警方查扣手槍1枝、子彈34顆及毒品海洛因等物。

全案警訊後，警方依《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪嫌，將賴嫌移送彰化地檢署偵辦，賴嫌因案立即被發監執刑。

彰化縣警局長陳明君表示，檢肅槍枝、查緝毒品是治安維護重點工作事項，該局持續強化查緝非法槍械、毒品，秉持「嚴查究辦、溯源刨根」原則，遏止不法分子擁槍自重，並持續大力掃蕩毒品。