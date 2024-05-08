甫卸下美軍印太司令一職的美軍將領阿基里諾，日前在專訪中談及，陸方於520總統就職日前後，對台灣及金馬地區增加挑釁行為。國防部副部長柏鴻輝今（8）日表示，國軍掌握聯合情監偵訊息，不避戰也不求戰，520前後會秉持戰備要求，嚴密關切中共對區域和平的破壞，並與理念相同國家，共同呼籲中共維持地區和平。

立院外交及國防委員會今處理院會交付113年度中央政府總預算決議，國防部、外交部、國安局、僑委會、退輔會主管預算凍結案等案，柏鴻輝列席備詢。他會前受訪時表示，國際媒體報導或是評論，對台海安全都非常重視，中共在台海周邊活動，不只是針對台海，甚至針對印太所有地區，破壞區域和平穩定，都是全球所關切的。

柏鴻輝說，至於520前後中共是否有進一步舉動，國軍在聯合情監偵上都有所掌握。全球也都希望大家不要用軍事手段破壞區域和平和穩定，這非常重要，國軍在520前後也會秉持所有戰備要求，嚴密關切中共對地區性和平穩定的破壞，並和理念相同國家共同呼籲中共維持地區和平。

至於陸委會報告中指出，美方也示警中共在2027年恐怕將具備犯台能力。柏鴻輝表示，國軍任務就是確保中華民國領土、領空、領海安全，24小時擔負戰備，從未鬆懈。

柏鴻輝強調，不管未來2027年或2035年犯台等分析，國軍就是永遠準備好，不避戰、不求戰，盼未來我方成為有助地區安全的角色，也希望區域內所有理念相同國家，能一同維持區域和平。