財富調查公司新世界財富（New World Wealth）網站7日發布《2024全球最富有城市報告》，紐約位居榜首。大陸有5個城市上榜，分別為北京、上海、深圳、杭州、廣州；其中，北京的百萬美元富翁達到12萬人，位列第10。另外，香港與台北也榜上有名。

中新經緯報導，據報告，紐約的百萬富翁（100萬美元或以上流動可投資財富的個人，下同）達到34萬9500人，744人可投資財富超過1億美元，60人身價在10億美元以上。加州灣區緊隨其後，位居榜單第二。

報告提到，大陸有5個城市上榜，其中北京的百萬富翁達到12萬5600人，位列第10，百萬富翁人數在2013年至2023年間增加了90％；上海百萬富翁有12萬3400人，同期增加84％，位列11。

深圳百萬富翁有5萬300人，位列27；杭州有百萬富翁3萬1600人，位列36；廣州有百萬富翁2萬4500人，位列46，該三座城市百萬富翁增加幅度都在100％以上。

另外，香港有百萬富翁14萬3400人，進入榜單前十，位列第9；台北有百萬富翁3萬200人，位列39。

值得一提的是，報告稱倫敦多年來一直是世界上最富有的城市，但排名持續下滑，目前排名第5，有百萬富翁22萬7000人，人數十年間縮水10％。