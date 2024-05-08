澎湖203號縣道潭邊牌樓前路口，本月1日才發生一起，來自北市的張姓女遊客，冒雨騎乘機車遊玩時發生車禍，導致骨盆腔破裂骨折，送醫仍出血不止，在2日凌晨以直升機後送台中中國醫藥學院救治。豈料，昨（7日）晚同地點同樣發生一起機車與自小客車車禍意外，導致17歲機車騎士骨盆腔破裂，在今日凌晨以直升機緊急後送台灣救治。

警方調查，駕駛自小客車的辛姓女子，7日晚間7時53分許沿縣道203線白沙鄉往馬公市區方向行駛，行經潭邊牌樓前，欲左轉澎12號道路，恰與沿縣道203號線、自馬公市區往白沙鄉方向行駛的17歲林姓少年所騎乘的普重機車，發生碰撞致肇事，巨大聲響，驚動鄰近住戶，也造成林姓少年骨盆腔破裂及身體多處擦挫傷，送三總澎湖分院救治。

與無照少年機車騎士碰撞的白色自小客車，右前車頭毀損，擋風玻璃破裂。（許逸民攝）

無照駕駛林姓少年骨盆腔破裂，被緊急後送台南就醫。（凌天航空提供／許逸民澎湖傳真）

警方指出，辛女駕駛的白色轎車車前玻璃損壞，駕駛僅受到驚嚇，但機車騎士林姓少年送醫後，因為骨盆腔破裂，緊急向空審中心申請後送，由澎湖駐地醫療直升機凌天航空，連夜於今（8）日凌晨執行直升機後送任務，再轉送台南醫院就醫。

警方表示，肇事雙方均無飲酒，雖然傷者林姓少年未滿18歲，確定是無照駕駛，但無照駕駛僅能行政罰，不是肇事責任鑑定主因，因此詳細肇事原因，刻正調查中，以釐清車禍發生的責任歸屬。