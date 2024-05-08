京華城容積獎勵爭議持續延燒，除了檢方已經介入調查外，台北市議會也成立專案調查小組。國民黨台北市議員游淑慧8日在直播節目中揭露，台北市前市長柯文哲任內，連續2度給了京華城容積獎勵大禮包，其中從392％調升至540％時，更是間接解救了京華城100億貸款的財務危機，質疑柯市府根本是「點石成金，把賠錢貨京華城變成金光閃閃金華城。」

游淑慧表示，過去在郝龍斌市府時代，因京華城都市計畫中就載明捐地70％以後，以392％容獎由工業區變更為商業區，並且樓地板面積不低於12萬平方公尺。因此在威京集團提出容積率應為560％時，郝龍斌任內並未接受。而後威京集團又向監察院陳情，時任監察委員馬以工在調查後，認為郝龍斌市府處理並無不妥，原本要就此結束調查時，剛好適逢監察委員換屆，因此將該案交由接任的劉德勳處理。

「原本接手此案的劉德勳，本應依照馬以工的調查內容，將報告寫完就好，但劉德勳卻突襲監察院內政委員會，表示在無新證據的情況下也要重啟調查。」游淑慧說，無獨有偶，同一天威京集團也前往時任柯文哲市府陳情，時機點相當巧合。

游淑慧更指出，當時劉德勳對柯市府的態度強硬且壓迫，若不給560％的容積率，就會對台北市政府提出「質問」，「質問的下一步就是彈劾，若公務員被彈劾就會影響整個公務生涯。」她說，之後在時任副市長林欽榮同意給予560％的容積率，劉德勳則未再聽取其他公務員的意見，就以此作成結論，要求北市府給予京華城560％容積率。

游淑慧也揭露，就當時消息披露，京華城之所以積極想要從392％容積獎勵提高到560％，原因在於當時威京集團興建京華城時，向銀行聯貸了100億的貸款，且還款時間已經迫在眉睫，當時威京仍有90多億的款項並未支付。因此只要容積獎勵提高到560％，就能增加100億元左右的開發價值，讓威京集團與京華城突破財務困局，最後也真如願以償，這也是柯市府給威京集團的第1個大禮包。

至於京華城容積獎勵從560％增加840％，游淑慧指稱是第2個大禮包。由於京華城仍在虧錢，威京集團又再度使用同樣手法，在京華城改建時再拿更多的容積獎勵，「當年工業區變商業區已經拿過一次容積獎勵了，照理說已經兩清了，結果要改建又關台北市政府什麼事？」游淑慧質疑，再拿容積獎勵於法不合，因此威京集團用「創設容積獎勵」的方式，比照都更換取容積獎勵。

「這就非常匪夷所思了，市府苛扣民眾的容積獎勵，卻大方給財團大量容積獎勵。」游淑慧直言，民眾只希望一坪換一坪，換到跟原本居住空間一樣的新房子，但卻讓財團的一個個案，一棟才18年根本不符合都更法規的建物，能夠一坪換五坪，可以這樣嗎？