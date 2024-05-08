澎湃新聞8日報導，1928年，京劇大師梅蘭芳為一座影院揭幕，報導形容「『梅』開『光明』」，轟動全城。時隔5年，英籍華人盧根斥鉅資重建，使它成為當時的「電影皇宮」。這就是由匈牙利著名建築師拉斯洛·鄔達克設計，如今坐落於上海市人民廣場的大光明電影院。

歷經近百年時光，這座承載上海電影史的城市地標即將迎來數位藝術賦能煥新。

澎湃新聞報導，上海市黃浦區8日透露，此次大光明電影院升級以「百年電影史」為創作主線，以數位藝術為創意核心，將保留建築外觀，著重針對體驗方式和內容進行多元升級和數位化賦能。

迎接百年上海大光明電影院數位化升級煥新登場。升級將保留建築外觀，著重針對體驗方式和內容進行多元升級和數位化賦能。（上海黃浦微信公眾號 ）

升級將保留建築外觀，著重針對體驗方式和內容進行多元升級和數位化賦能。

首先，大光明電影院將對原有的歷史文化長廊進行升級，通過多元、當代的數位化表達方式，讓觀眾沉浸式探索從1928年電影院誕生至今的所有大事件。同時，全新設計的燈光藝術裝置《百年光華》將懸於影院旋轉樓梯間，裝置造型設計靈感源於電影膠片，並通過將燈光與音樂融為一體。

迎接百年上海大光明電影院數位化升級煥新登場。圖為全新設計的燈光藝術裝置《百年光華》將懸於影院旋轉樓梯間。（上海黃浦微信公眾號 ）

沿著旋轉樓梯盤旋而上，便能來到數位光影餐廳「夜半MIDNITE」。餐廳名字源于大光明文化集團原創音樂劇《夜半歌聲》，而餐廳整體的藝術創意、設計靈感、功能分區都以「電影」為主線。

迎接百年上海大光明電影院數位化升級煥新登場。圖為全景露台。（上海黃浦微信公眾號 ）

200平方米的數位天幕、600平方米的全景露台、環繞式全息影像……多層次城市帷幕讓影迷流連忘返。600平方米全景露台將人民公園盡收眼底。而在露台和餐廳大堂之間，設計團隊還為「夜半」設計了360度的光影舞台。天氣晴朗時，舞台對大堂和露台同時開放，觀眾和食客可自由選擇就座區域；若遇到雨天，舞台將改為只面對大堂開放，窗外的雨亦成為天然的舞台背景。