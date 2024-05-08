立法院民進黨總召柯建銘日前失言說出「4月3日老天有眼發生大地震」。國民黨團8日於立法院司法及法制委員會提出臨時提案，要求將柯建銘移送紀律委員會議處。未料還沒到處理提案環節，雙方吵得不可開交，最後決議散會。國民黨團總召傅崐萁表示，交院會處理。

根據國民黨臨時提案內容，其表示，4月3日花蓮大地震，花蓮這片美麗的土地遭到重創，除民眾生命財產安全遭到天災破壞，生活陷入困境，觀光等產業更是遭遇前所未有的打擊。在此舉國同悲，正值團結互助重建之際．民進黨黨團總召柯建銘，竟在司法及法制委員會上，出「花蓮地震是老天有眼」等語，令人瞠目結舌。

提案內容表示，身為代表人民發聲的立法委員，為了遂行其政治目的，竟口出如此冷血殘酷，根本是在災民傷口上撒鹽。事後柯建銘迫於舆論壓力，召開記者會道歉，但綜觀整場記者會，柯建銘毫無反省之意，一分道歉，九分仍持續指責在野黨，應予以最嚴属譴責。

因此國民黨團要求，柯建銘委員於說出「花蓮地震是老天有眼」等語的司法及法制委員會上，正式公開向全國人民鞠躬道歉，以平民情。另依據立法委員行為法第七條第一項第二款：「立法委員應秉持理性問政，共同維護議場及會議室秩序，不得有下列行為：二、辱罵或涉及人身攻擊之言詞。」將柯建銘委員移送紀律委員會議處。

對於來不及處理臨時提案，國民黨就提議散會，傅崐萁會後表示，民進黨立委不主動將柯建銘送紀律委員會，當國民黨提出後，今天會議主席鍾佳濱不處理，硬是要拖到11點，到臨頭才要處理。所以國民黨直接提散會動議，臨時提案交院會處理。