以色列7日空襲加薩最南的城鎮拉法（Rafah），然而國際社會並不樂見這新一輪衝突，美國也開始停止向以色列提供彈藥和武器，而引發外界討論。專家針對拜登的舉措是否能阻止以色列的軍事行動，揭出了4點關鍵解釋。

據《對話》（conversation）新聞網報導，當國際關係學者屈福登（Gregory F. Treverton）被問及，「美國對以色列的警告，是否具有兩國外交關係的典型特徵」時說，雖然美國會敦促以色列停火，但在歷史上，美國被盟友拒絕卻很常見。此外，目前以色列政治和領導層已嚴重右傾，根本不在乎美國想要什麼，現在總理納坦雅胡十分依賴極右翼份子來維持自己的政治生命。

而被問及，「目前美國已決定，暫停向以色列運送炸彈，而這會影響以色列的行為嗎？」屈福登說，就短期來看，以色列受到的影響不大，但就長期而言，則會在心態產生影響。

BREAKING: Thousands marching in the streets of New York City to demand a ceasefire now and a free Palestine! Hands off Rafah!#shutitdown4palestine pic.twitter.com/B3NxBxEhve — Party for Socialism and Liberation (@pslnational) May 7, 2024

另外，他也談到以色列會如此執著進攻拉法的原因。事實上，以色列內部幾乎所有的政治派系都認為，為了消滅哈瑪斯，這是必要之舉，但是和屈福登同樣從事國家安全相關工作的人卻都認為，以色列不可能徹底消滅哈瑪斯。

其實早在2023年10月之前，哈瑪斯因為施政不當，所以不受加薩人民愛戴，但以色列攻擊加薩，反倒讓哈瑪斯人氣大增，尤其在約旦河西岸，更是如此。因為他們願面對以色列，並將巴勒斯坦人的問題重新搬上舞台。

最後，屈福登也談到以色列進攻拉法對美國國安的影響。他說，這確實引發更多衝突，並升高戰爭擴大的風險。即使伊朗不回應，真主黨等代理人也可能採取一些可能加深這場衝突的行動。他認為，不管哪國都應該謹慎使用「代理人」（proxies）這詞，因為美國早就從過往的自身經驗得知，你未必能控制代理政府或部隊。