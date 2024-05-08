黃姓男子有4個兄弟姊妹，但母親過世後，黃男持母親郵局帳戶及印鑑，將存款124萬轉到自己戶頭，另外再提領8萬塊現金，事後在母親告別式會場上，又毆打失蹤多年的兄弟遭提告。但法官調查發現事實竟非表面上所見，最後依犯行使偽造私文書、傷害罪判處兩個月徒刑及20天拘役，均得易科罰金。

黃男的母親於2022年間死亡，黃男即持母親存簿、印鑑，到郵局填寫郵政匯款申請書、郵政存簿儲金提款單，把母親遺產提出124萬到自己農會戶頭，並提領8萬現金。黃男另外又在母親告別式上，阻止親兄弟參加，把對方打到頭部挫傷、左側手肘擦傷及雙側手部擦傷等傷害，遭提告。

判決書指出，黃男坦承確實用已逝母親的帳戶提領款項，但絕對不是詐欺也不是要貪圖母親遺產不分給其他手足，而是自己長期照顧父母，但其他手足從未過問，也沒支付任何生活費。

此外，提告黃男傷害的的兄弟早在2020年就由父親申報失蹤人口，母親在2021年車禍受傷、父親過世，其他手足均置諸不理，母親受傷所需的醫藥費、看護費用，都早已得到母親授權使用她郵局存款支應，且都是身為兒子的他自行先行支付。黃男表示，母親過世後，需要支付喪葬費，其他手足均未分擔，才提領母親戶頭存款抵扣他支出的費用。

新竹地院法官根據黃男供述甚詳，又附上受（處）理失蹤人口登記表、收據、估價明細表、勞動部安定費繳款通知單、全民健康保險繳納保費等證明，應可信為真實，顯見黃男無為自己不法所有之意圖。加上黃母遺產部分繼承人們已與黃男達成和解，同意從輕量刑等情，最後依犯行使偽造私文書罪處有期徒刑2個月，犯傷害罪處拘役20日，兩罪均可易科罰金。