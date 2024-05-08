受惠於車用等客戶需求強勁，立隆電4月合併營收達9.02億元，月增7%，年成長24%，累計前4月合併營收為30.9億元，較去年同期成長9%。

在產業別銷售分布來看；第1季電源/綠能佔立隆合併營收17.3%；汽車電子占27.9%；消費性/家電占10.6%；電信網通占11.2% ；工業/醫療占2.8%；資訊/雲端3.5%；EMS/代理商占26.8%。

立隆電表示，汽車電子占比進一步擴張，顯示立隆在汽車電子市場多年努力的成果，新的應用包括煞車與轉向等安全性相關的系統，電動車車載充電器的大尺寸高壓電容持續出貨。

AI人工智慧趨勢成型，可預見的未來「凡事皆AI」，AI伺服器高電壓、大電流及高速運算需求，引爆在各種溫度變化可靠度、使用壽命及阻抗均優於液態電容的高容量/高電壓固態鋁電容需求，立隆深耕固態電容技術優勢，隨著AI伺服器進入高成長期，可望成為立隆營運成長新動能。立隆電不會缺席AI伺服器商機，有望成為公司營運成長新動能。