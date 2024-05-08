醒吾高中在112學年度全國中等學校足球聯賽HFL當中，奪下11人制國中女子組及高中女子組雙料冠軍，其中國中女子組更是完成連霸，拿到隊史第8座冠軍，高中女子組也擊敗花蓮體中重返后座，獲得隊史第4冠。校方也在今（8）日市政會議獻獎，新北市長侯友宜則代表市府分別頒發88萬元獎勵金。

侯友宜表示，醒吾高中是新北市足球運動的重點發展學校，同時也是國內女子足球運動的重要推手，女足隊成立至今已有長達36年的歷史，長期栽培國內女子足球員，許多國手也是出自該校，堪稱中華女足的搖籃，這次醒吾在全國中學足球聯賽包辦11人制女子組冠軍，也給新北推動女子足球運動絕佳的鼓勵。

體育局表示，中學足球聯賽11人制女子組賽賽從去年底的預賽開始，歷經複賽、決賽，在上月21日正式落幕。國中組冠軍戰由新北醒吾與台中五權捉對廝殺，雙方從正規賽鏖戰至延長賽結束，仍以2比2僵持不下，最後醒吾才在PK大戰當中以3比1敵對強敵，拿下2連霸，笑納隊史第8座冠軍。

隔日高中組冠軍戰，則是上演國內傳統高中女足對戰，由醒吾出戰花蓮體中，2隊在上半場皆力保不失，以平手局勢進入下半場，最後醒吾突破對手的防線，在下半場2度破網，終場2比0留下冠軍獎盃，拿下隊史第4座冠軍。