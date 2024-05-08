大陸男星高亞麟演出陸劇《家有兒女》走紅，被網友封為「國民老爸」，如今卻被爆出不僅對演員女友魏嘉施暴，還在女方懷孕期間出軌。如今魏嘉直接在微博公開他與小三的對話紀錄，完美形象一夕崩塌。

魏嘉在微博踢爆男友高亞麟出軌小26歲演員徐梓鈞，並公開兩人曖昧對話內容，以及高亞麟多次轉帳給小三的匯款紀錄。魏嘉更爆料某次遭施暴後，手骨斷裂無法動彈，卻遭獸性大發的高亞麟性侵得逞；此外，懷孕五個月時還被掐脖子搧耳光，魏嘉指出當時為了腹中胎兒沒有還手，沒想到高亞麟毫不憐香惜玉，反倒越打越狠，嚇得她只好躲到飯店避風頭。

魏嘉公開高亞麟與小三徐梓鈞曖昧對話內容及匯款紀錄。（圖／魏嘉齊樂不高興 微博）

魏嘉爆料遭高亞麟施暴後，不僅手骨斷裂，還遭性侵得逞。（圖／魏嘉齊樂不高興 微博）

魏嘉指出高亞麟相當擔憂事情曝光後，會害死所有人，不過關於家暴及pua的證據，她強調會慢慢公開。被問到這樣做有何目的？她表示就算自己並非善人，也不會去傷害別人，但也絕對不會讓傷害過她的人好過，畢竟自己沒有善良到這般地步。

魏嘉表示會慢慢公開所有證據。（圖／魏嘉齊樂不高興 微博）

據悉，高亞麟2008年就和女星時瑋結婚，如今又傳出和魏嘉談戀愛，對方甚至還懷有他的親生骨肉，婚姻狀況讓外界霧裡看花，引發熱議。魏嘉表示，高亞麟早就離婚，只是和她尚未領證。不過如今男方家暴又出軌，讓她強調已經徹底心死，是不可能再走下去了。

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