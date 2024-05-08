許多台灣人超愛去日本玩，一名網友分享，詢問身邊同事，15個人只有1人想要去日本自助旅行，其他人都以語言不通而打消念頭，讓他懷疑是不是去日本自助的人其實不多，大家都偏好跟團，貼文引起網友討論，不少人搖頭直呼「應該是原PO身邊同事的問題」，因為日本自助旅行的門檻真的很低。

一名網友在PTT上分享，他去日本旅遊過幾次，發現英日文不通也沒差，照樣能玩得很開心，但他詢問身邊同事發現，15個同事只有1人對於去日本自助旅行感興趣，其他人都以「語言不通」，而沒有去日本自助旅行的念頭，讓他好奇詢問「去日本自助旅行的人似乎不多？」

貼文引起網友討論，不少人質疑原PO的同事是不是年齡偏大，現在都是60歲左右的老人才喜歡跟團旅遊，因為所有行程都被排好，不用做功課就能爽玩。

另有網友說，日本算是自助旅行「門檻較低」的國家，因為搭機距離近，加上到處都有漢字，就算聽不懂日文，英文爛到只會說YES和NO，照樣可以爽爽玩。