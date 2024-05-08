今（8）日進入農曆4月，萬物生機勃勃，生肖運勢跟著出現變化。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專提到，生肖虎和豬近期烏雲罩頂，可能面臨重重困難，而生肖鼠、猴和雞運氣非常好，事事如意、財源廣進，生活與事業春風得意。

【烏雲罩頂2生肖】

▎生肖虎

農曆4月多留意人際關係，有些朋友可能在背後搞小動作，別輕易相信他人，以免遭朋友背叛而陷入麻煩，平時言行舉止也要注意，避免得罪別人，一旦招惹麻煩，後果恐不堪設想，此外財運方面也不太順遂，建議暫時避免股票等投資，以免虧損嚴重，工作上可能會遇到挑戰與波折，保持謙虛心態就能度過難關。

▎生肖豬

農曆4月運勢稍嫌不佳，行事需格外小心，勿讓自己過於勞累，盡量避免和他人發生爭執，以免招惹麻煩，留意意外災害的發生，外出時應特別注意。財務方面可能出現入不敷出的情況，需要謹慎控制開支，不過工作上相對較穩定，只要繼續努力，就能克服所有困難。

【好運連連3生肖】

▎生肖鼠

農曆4月運勢相當不錯，有機會遇到貴人相助，為工作帶來新機會與合作夥伴。財運方面有望增加收入，建議密切留意投資和理財的良好機會，不過下手前必須謹慎行事，不要被貪心蒙蔽雙眼，工作上或許會遇到一些小挑戰，但不用過於擔心，問題都將迎刃而解。

▎生肖猴

農曆4月運勢非常好，只要持之以恆，勇敢向前進，有望迎來美好的結果，身邊出現貴人支持，替工作帶來額外幫助，讓事情順利發展。財運方面有機會迎來驚喜收穫，除此之外，感情運也相當不錯，能夠遇到心儀對象，增添生活的色彩。

▎生肖雞

農曆4月運勢難得很好，無論工作還是生活都如魚得水，朝令人滿意的方向發展，生肖雞平時積極進取，近期有望實現心願、享受美好生活。財運方面不僅會出現意外之財，還能好好抓住賺錢的機會，工作上不妨大膽一點，勇於追求夢想及目標，將開啟更廣闊的道路。

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