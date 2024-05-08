桃園市建管處代拆大溪三元市場拆除提前完工，周遭居民回歸正常生活。（桃市建管處提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市大溪三元二街市場因0403花蓮大地震嚴重毀損，遭列紅單危樓，因建物所有權人限期內未改善，桃園市建築管理處執行代拆作業，工程提前至8日完工，讓周遭居民可回歸安心生活。桃市8處紅單建物中，有2處拆除、2處補強施工，另4處所有權人尚未提出補強計畫停止使用

建管處長莊敬權表示，因三元市場四面緊鄰合法建物，進出市場的道路狹小，拆除機具及清運車輛進出基地現場均不易，施工過程排除既有障礙物搭設鷹架後，圍設防塵網防止外牆粉塵或小石掉落，期間也頻繁碰到餘震，拆除作業仍提早順利完成，清運營建廢棄物1000立方公尺，民眾可以回歸正常生活。

他也說，目前桃市8處紅單建物中，大溪三元二街市場、中壢區博愛三街建物已拆除，另中壢成章二街建物補強完成，紅單降為黃單，而南園二路社區結構也正在補強施工中。另桃園春日路、中正路有3棟建物及龜山復興街1棟建物，因所有權人未提出補強計畫，目前仍停止使用，住戶依親或安置在外。

針對震後安居，市府都市發展局、建管處、住宅處合力投入，除危樓拆除外，建管處日前也邀請國家地震工程研究中心針對對紅、黃單住戶舉辦說明會，除提供補助方案資訊外，也說明解除貼單程序。莊敬權說，桃市府盡量簡化相關程序，建物所有權人可直接與技師討論修繕方式，經確認且工程完工後，經檢測建物安全無虞，即可申請紅單降黃單或黃單撤單。