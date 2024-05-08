母親節即將到來，台北市長蔣萬安日前在臉書用「這些話，阿母在講你有沒有在聽？」推廣台北市觀光景點，也與網友互動，請大家分享媽媽的口頭禪，許多網友也好奇蔣萬安太太的口頭禪。對此，蔣萬安今也透露，太太的口頭禪是：「怎麼還不回家？」「又不陪我吃飯！」「今天晚上你顧三寶」。

本周日就是母親節，蔣萬安6日在臉書發文，整理台北市的多個景點，希望市民朋友帶媽媽去過母親節，並提到「我數到三，三…二…一！」「幾點了還不睡覺？」「吃這個沒營養！」等媽媽的口頭禪。蔣萬安也與網友互動，要大家留言分享阿母還有什麼口頭禪，許多網友也響應，不過也有人好奇說，「市長要爆料夫人口頭禪嗎？」

蔣萬安今（8）日上午出席大同區里長座談會，會前接受媒體聯訪時也被問到要不要爆料太太的口頭禪？蔣萬安先笑說，「她很溫柔、她很溫柔」，她的口頭禪就是說：「怎麼還不回家？」「又不陪我吃飯！」「今天晚上你顧三寶」。

記者也關心爆料太太會不會跪算盤？蔣萬安也笑著自嘲說，「現在怎麼會跪算盤，都跪鍵盤」。