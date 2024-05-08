立法院司法法治委員會今續審民進黨版本國會改革相關法案，國民黨提出散會動議，並以人數優勢通過。民進黨團批評，立法院已經變黑幫，國民黨團總召傅崐萁有夠鴨霸，摔手機、拍桌、咆哮要求散會，已經是第五次發生這樣的鬧劇，到底傅崐萁要散會是為了外面有交代，還是為了自己的痛處不要被觸發？

民進黨團書記長莊瑞雄指出，大家看到傅崐萁一拍桌，國會天搖地動這一幕，國民黨提出的理由可笑至極，這兩天國民黨拒絕民進黨版本，不管是程序委員會，或是開議到現在，民進黨的版本國民黨就是擋，連總統到立法院是否一問一答，在程序委員會民進黨都放行，民進黨認為都可以討論。

莊瑞雄說，為什麼傅崐萁針對這兩個法案，特別特別敏感，立委不得有性騷擾或性別歧視的言辭或行為，立法院紀律委員會請性平專家來做調查，提報院會來做議處，這是很基本性平對立委本身的規範，哪來言論自由，侵害到憲法比例原則。

莊瑞雄指出，與文國家機密的國會議員，到大陸港澳地區，要不要接受，國民黨立委吳宗憲、林思銘，認為違反憲法比例原則，他在場駁斥，這些揭露符合適當性原則，採取向立法院報備，這麼多方法裡面是最小的侵害，不是拿大砲亂打小鳥，連這些可以討論的，國民黨就散會，「國民黨擋的，就是國民黨怕的，在怕什麼？」

鍾佳濱批國民黨「找藉口、不討論、掩蓋、扭曲」，今天多名國民黨立委要求審查前召開公聽會，但提出表決的是要求散會，從4月22、24、25日、5月6、8日，通通都是以表決散會作終，但是今天言語上較為激烈的衝突，因為傅崐萁拍桌震怒，都讓委員以程序發言名義，對法案內容進行討論，國民黨扭曲賴瑞隆版本沒有限制，只是要求報備，但提案中關係人包括二親等配偶在內，觸及敏感神經，這就是國民黨扭曲掩蓋的部分，假開公聽會延宕討論，卻以表決通過散會來做終結，看得出傅崐萁一聲令下，國民黨必然聽從，民眾黨照例缺席。

鍾佳濱也說，散會動議提出時范雲要會議詢問，可能傅崐萁擔心范雲會議詢問觸及痛處，才會在底下激烈抗爭，不讓會議進行，差點讓會議中斷，還是以優先動議處理的方式，完成國民黨所要求的散會，到底傅崐萁要散會是為了外面有交代，還是為了自己的痛處不要被觸發？

綠委范雲指出，今天要講的話沒有機會講，國會制定反性騷條款，到底哪一點不能被討論，國民黨，民眾黨到底在害怕什麼？

綠委沈發惠表示，司法法制委員會已經5次散會了，國民黨是領薪水來散會的，每一次會議只要不是黨籍召集人安排，就是散會動議，民眾黨自詡關鍵少數，有時候支持國民黨，有時候支持民進黨，這樣就變關鍵少數，結果現在不是關鍵少數，變成毫無意義的「傅隨組織」。

民進黨團幹事長吳思瑤說，國民黨立委來開會是為了不開會，提散會是為了不討論，已經是第五次發生這樣的鬧劇，立法院已經變黑幫，傅崐萁有夠鴨霸，摔手機、拍桌、咆哮要求散會，只要是me too條款、國安條款，國民黨就要散會，再一次譴責黃國昌，不是只來簽個到，就代表有當好立委，他今天當薪水水偷。

吳思瑤也預告，吳宗憲12點主持，立法院職權行使法，國民黨版的協商，國民黨計謀不給實質討論，不進入內容，直接打包交付表決，5月17日是關鍵的日子，國民黨、民眾黨把16日太平島登島之旅取消，要讓總統即問即答、藐視國會罪快速三讀，都是劍指新政府、為難新內閣，12點黨團協商大家可以關注，是否如他們所欲言，繼續沒收協商，直接打包表決。