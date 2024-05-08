國民黨立委徐巧芯近日揭露我國與捷克簽訂援烏計畫遭外交部提告洩密罪。立委馬文君今 （8日）質疑，我國與捷克簽署合作計畫早就在捷克官媒上公開，為何我國還要列為密件？外交部政務次長田中光表示，因為捷克沒被中共對付。外交部也坦言，30％是我方要求。馬文君痛批，拿納稅人的錢還要告立委「非常可恥」。

馬文君質詢時詢問，我國將與捷克簽署的計畫列為密件，外交部是否掌握捷克方如何看待此事？田中光回答，因捷克跟烏克蘭地緣相近，也都是民主國家陣營，發生此事台灣當然是第一個協助烏克蘭，此舉把台灣與世界民主聯盟緊密連結。而每個國家如何看待密件有自己的制度遵循。

馬文君提出捷克政府的「現代經濟外交雜誌」指出，該雜誌3月26日就發布這1000萬美元分3年期，公開揭露收錢國家，可是給錢的國家卻還列為機密。其中還有列出30％供貨來自台灣企業的條件。她質疑，為何是30％？為何不是我們直接採購，反而要先把錢給外國，再回頭跟台灣採購？是捷克要求的還是台灣要求？

田中光表示，因為捷克沒有中共對付他，台灣情況就是跟人家不同。馬文君反擊表示，難道捷克公開後中共看不到嗎？做對的事情怕什麼？30％是誰要求的？田中光回覆，台灣醫療在世界上很有名，馬文君隨即打斷直問，誰要求的就好。

外交部歐洲司長黃鈞耀坦言，是我方要求的，因為受援助地區是烏東，受戰爭影響最大的區域。馬文君質疑，為何不自己買？副總統當選人蕭美琴當時去哪？

黃鈞耀僅回，基於跟捷克政府信任，他們願意冒險派人到烏東地區實際勘查，視當地需求再行採購。馬文君表示，既然要跟台灣採購，就自己台灣採購送過去就好，先給錢再回頭向台灣採購是多此一舉，外國都公開了，中共難道會因為看了捷克公開資訊就不打壓？要救援救難還要打壓我們嚴厲譴責，但花納稅人的錢還要告立委「非常可恥」

由於質詢時間已到，召委王定宇指出，若仍有疑慮可以排秘密審查，本國是否維持秘密文件跟他國是兩樣事情。

隨後立委鄭天財繼續就此議題詢問，我國要去協助外國，中共有說不行？田中光回覆，這不是怕中共，要把工作做好，方方面面都要顧慮到。鄭天財表示，既然我方列為機密，簽署時是否告知對方列為密件？

田中光表示，每國國情不同，面對挑戰不同，我們不能跟對方說哪個要列密，從未做過，僅能對自己國家注意。