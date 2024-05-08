台中市議會今（8）日進行部門質詢，市議員鄭功進播放1行車紀錄影片，公車司機因前車突切換車道，連續按壓喇叭超過10響，甚至停車開門後直接大聲喊出「國罵」，他批市府每年編列超過23億補助款推行雙十公車，卻養出這種大爺司機；交通局長葉昭甫回應，如查證屬實，將依契約規定對業者裁罰，並要求業者落實駕駛員教育訓練。

鄭功進議員今（8）日議會質詢中現場播放1段行車紀錄影片，影片中公司駕駛司機行經民權路因不滿前車突切換車道，不僅連續按壓喇叭超過10響，甚至停車開門後直接大聲喊出「國罵」，絲毫不顧忌車上其他乘客的觀感。

鄭功進表示，市府推行雙十公車每年編列預算補助業者，司機素質直直落，面對交通尖峰時刻的廣大學子，該客運司機無疑做出了最差勁的身教，他也要求台中市政府交通局，應該扮演好主管機關的角色，不應容忍這種未爆彈司機「肆無忌憚」的在重要交通樞紐橫行無阻，應盡速提出因應對策。否則政府每年編列超過23億補助款，反而養出這種大爺司機，無疑是讓市民花大錢買罪受。

鄭功進也指出，台中市政府屢屢對外宣稱，公車駕駛是維護交通順利運轉的城市英雄，2012年起辦理金運獎選出的可圈可點的司機無數，無奈這種街頭霸王式「駕駛水平」，依然充斥，根據交通局提供的最新統計資料，近3年就有近萬件司機陳情案件，台中公車顯然已是惡名昭彰！

對此，台中市交通局長葉昭甫回應，台中市1天有7千多公車班次，公車首重安全，公車駕駛違規行為若經查證屬實，將依契約規定進行罰款，並要求業者落實駕駛員教育訓練。不會讓老鼠屎壞一鍋粥。