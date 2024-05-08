大摩指出，受到AI PC市場成長的帶動，IC設計大廠聯發科也將跨入該領域，使得AI PC市場成為繼智慧型手機、ASIC之後第三個重要營收來源，給予聯發科優於大盤的投資評等，目標價由原來的1,288元，提升至1,388元。
聯發科3月營收表現亮眼，達到504.8億元，月增31.18％，年增也有17.51％，累計第一季營收更達到1,334.58億元，年增率將近四成；市場樂觀期待第一季獲利表現。
摩根士丹利大看好聯發科（2454）將攜手輝達搶攻AI PC商機，最新報告力挺聯發科，上調目標價至1,388元，受此利多消息激勵，聯發科今（8）日股價盤堅，早盤攻上1,100元大漲55元、漲幅超過半根漲停。
大摩指出，受到AI PC市場成長的帶動，IC設計大廠聯發科也將跨入該領域，使得AI PC市場成為繼智慧型手機、ASIC之後第三個重要營收來源，給予聯發科優於大盤的投資評等，目標價由原來的1,288元，提升至1,388元。
聯發科3月營收表現亮眼，達到504.8億元，月增31.18％，年增也有17.51％，累計第一季營收更達到1,334.58億元，年增率將近四成；市場樂觀期待第一季獲利表現。
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