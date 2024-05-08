正因部分大型科技公司受惠於AI及雲端運算領域的需求強勁，國泰投顧表示，帶領整體美股企業獲利走高。此外，企業調高未來財務預測的比率亦將近4成，遠優於調低未來財務預測約1成的比率。2023年美股七雄企業獲利年增率大幅優於標普500指數其他493檔成份股，惟預期差距將逐漸縮減，非美股七雄逐步上升，企業獲利成長廣度增加，有助美股續揚。

近期AI蓬勃發展，市場分析指出AI新紀元分四階段，首先由半導體晶片公司開始，後續基礎設施接棒，隨後是受惠於AI發展的軟體公司，透過將AI融入產品以提高營收，並帶動生產力提升。國泰投顧表示，市場預期全球AI軟體市場至2027年營收規模將達到9,440億美元，相較2022年成長153％。

依據市場共識對標普500指數企業營收預估，23Q2營收為近年最低，後續呈現上揚趨勢；其中成長股營收表現多數期間比整體美股更佳，而軟體股表現將更勝成長股。以估值評價方面，目前美股的前瞻本益比（未來12個月）約20.9倍，約在5年均值附近；成長股指數的前瞻本益比（未來12個月）約27.3倍，略低於5年均值，評價面相對合理，均有向上空間；而軟體股前瞻本益比（未來12個月）約33.4倍，遠低於5年均值47.7倍，具有更大的估值修復向上空間。

Fed降息時程雖有延後，國泰投顧說，今年降息趨勢不變，目前正值基準利率可望反轉向下且資金較寬鬆的環境，企業獲利亦維持穩健向上。