萬眾期待的中華職棒單場及場中投注，2024首發就從8日起！

台灣運彩表示，台灣運彩規劃在5月8日（三）中信兄弟主場迎戰統一獅的賽事提供單場及場中投注，並有7種的投注玩法，包含賽前投注讓分、不讓分、大小、單雙等4種投注玩法，以及場中投注的不讓分、讓分、總分大小、總分大小3選項、單雙、先得X分的隊伍、單局不讓分等7種玩法供消費者選擇。

台灣運彩指出，未來將有更新、更多的玩法，等運彩迷來投注。