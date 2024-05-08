大陸觀察者網8日引述泰國《國家報》、《曼谷郵報》等泰媒7日報導，泰國曼谷丁丹（Din Daeng）警察局當地時間5月6日公布一起針對在泰中國大陸公民的擄人勒贖案。受害者遭勒贖250萬泰銖（約合48.8萬元人民幣），泰國警方已鎖定11名涉案人員，包括多名泰國現任和前任警察。

曼谷丁丹警察局高級警官向媒體表示，當地時間4月25日，一個由11名嫌疑人組成的犯罪集團在位於曼谷丁丹區的一家酒店綁架了5名中國遊客，並向受害者勒索錢財。

調查結果和監控視頻畫面顯示，當時，一名寮國女性拿著信用卡刷卡器進入受害者房間，幾分鐘後，三名自稱是泰國警察的男子緊接著進入房間，指控他們持有信用卡盜刷器，需要前往警察局配合調查。隨後，他們將5名中國人帶到酒店前的四輛汽車上，並不斷勸說受害者交錢以換取不被起訴。

幾名中國人緊急聯繫了在柬埔寨的中國朋友，按照嫌疑人的指示，將250萬泰銖轉入一個姓蘇（Su，音譯）的泰籍華人的數位帳戶。付完錢後，嫌疑人便將幾名受害者釋放。

泰國警方稱，整個行動都是有預謀的，嫌疑人最初向受害者勒索500萬泰銖，最後定為250萬泰銖。受害者於4月29日報警，經初步調查，警方認為蘇姓中國人（已獲泰國籍）為犯罪集團頭目。

報導稱，截至目前，11名嫌疑人中有10人的拘票已獲批准，另一名仍在審批 。其中7名嫌疑人，包括5名泰國人和2名中國人（包括蘇某）已被警方逮捕；另外三人，包括56歲中國公民、26歲泰國人以及34歲泰國警察仍在逃。

泰國警方稱，在被逮捕的7名嫌疑人中，有一名現任泰國警察和一名於2023年被解雇的前任泰國警察。目前，調查人員正在追捕其餘嫌疑人，同時調查蘇某財務動向，尋找其他潛在同謀跡象。

大陸頂端新聞報導，5月7日，中國外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心工作人員確認上述事件，並表示將持續關注事件後續進展。