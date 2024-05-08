日本男星生田斗真出道多年形象正面，不久前台灣地震，還用中文暖心問候。39歲的他和女星清野菜名結婚5年，育有2歲小孩。不過，他日前透過社群與粉絲互動時，有孕婦留言對生產感到害怕，生田斗真竟回：「那妳去求妳老公打無痛針啊！」一句話引爆怒火遭炎上。

星生田斗5日在Instagram的限時動態上回應粉絲提問，其中一位女粉絲透露，自己懷胎9個月即將臨盆，相當憂心，「好害怕生小孩啊！」沒想到星生田斗竟回覆她：「那妳去求妳老公打無痛針啊！」不少女粉絲哀號「對他幻滅了」，砲轟這樣的回答實在太輕浮，他身為人夫人父，卻沒體諒女性生小孩的辛苦。「他知不知道女生生小孩都是在拚的啊？」、「打無痛針是要拜託老公允許的？那他看牙醫打麻醉有徵得老婆同意嗎？」、「他對老婆清野菜名是不是也是這種高高在上的態度？有夠差勁」。

生田斗真回應一位即將臨盆的粉絲「那妳去求妳老公打無痛針啊！」引爆女粉絲的怒火。（圖／生田斗真IG）

事件愈演愈烈，生田斗真深夜以白底黑字致歉，表示過去曾了解無痛分娩可幫助緩解產婦的緊張與恐懼，但也明白無痛分娩需要一定的費用，因此才會建議粉絲能和家人討論看看：「但我表達的不夠清晰完整，因此造成誤解了，我以後會更小心注意，對於提問的粉絲也感到很抱歉。」

生田斗真昨（7）日在限動上發文致歉（圖／翻攝自生田斗真IG）

只是這篇道歉文，似乎無法平息眾怒，認為他並沒有搞清楚重點；夫妻關係應是對等的，他卻用「求」這個字眼。此外，有人認為，偶像出身的他，過去被經紀公司傑尼斯（現改名SMILE-UP.）保護得太好，如今惹出爭議後的危機處理能力，明顯不佳。