肺癌是國人最好發的癌症。胸腔科醫師蘇一峰分享一個病例，一名50歲男子在右側脖子鎖骨上方凹窩，摸到一顆硬塊因此就醫，經安排X光，男子當場傻眼，同側肺部也有顆5公分的腫瘤，鎖骨上窩的硬塊研判是肺癌細胞往上擴散時，轉移到淋巴結所致，呼籲有類似症狀者要快就醫。

北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書粉專PO文指出，一位50歲的男子大哥來門診稱右邊脖子下面鎖骨上面這邊有摸到一粒硬硬的，也就是鎖骨上面的這個凹窩，他一摸果然有一顆直徑約1公分的淋巴結，觸感硬硬的，摸了不會疼痛。

蘇一峰指，他當時心想慘了，該不會是肺部腫瘤，趕快安排男子去照X光，X光果然看到同側長了一個5公分大的腫瘤，男子看到這張X光當場傻眼，因為他現在的症狀只有一點點的咳嗽，結果肺部已經是有5公分的腫瘤了。

蘇一峰指，鎖骨上窩的淋巴結，下面直通的器官就是肺部，長在肺部的腫瘤，有的時候癌細胞往上面擴散時，就會轉移到這個淋巴結，淋巴結是身體的免疫關卡，會把淋巴管中的壞東西，例如細菌，病毒，癌細胞等攔下來。

蘇一峰指，以前真的遇到不少肺癌的病人，鎖骨上窩會摸到硬的淋巴結，如果有在這邊摸到淋巴結，一定要趕快到醫院檢查，若硬塊會痛是好事，癌症轉移的淋巴結不太會痛。

衛福部國健署在官網指，肺癌初期通常症狀不明顯，但了解肺部的「求救信號」，有助提高自我警覺，及早發現及早治療。常見的肺癌症狀，包括持續咳嗽且未見好轉、咳痰帶有血絲或咳血、呼吸急促或出現喘鳴聲、持續胸痛且有惡化情形、聲音沙啞、骨關節疼痛、無預警的體重下降、食慾不振。