宜蘭縣31歲新手媽媽祝小姐去年底在陽明交通大學附設醫院剖腹生產後，忽感胸悶、肩頸痠痛，隨即昏迷無呼吸心跳，院方發現是罕見的心血管疾病「自發性冠狀動脈剝離（SCAD）」，所幸搶救成功，在母親節前，今天（8日）祝小姐回到醫院，感謝醫療團隊讓她可以順利當媽媽。

陽明交大附醫心臟內科醫師陳思穎表示，祝小姐去年底剖腹生產，手術很成功、無併發症，但出院時忽然跟產房護理人員表示胸痛、肩頸痠痛，隨即倒下、無呼吸心跳，院方啟動搶救流程，祝小姐在3分鐘後恢復意識與心跳。

院方從電腦斷層掃瞄研判並非肺栓塞，但從心電圖發現有「急性ST段上升心肌梗塞」，院方說，這是最為緊急的心肌梗塞表徵，這情況在年輕女生、剛生完小孩都很少看見，祝小姐也沒有抽菸等危險因子。

陳思穎說，緊急心導管手術後，發現祝小姐雖然血管沒有血塊形成，但血管有裂開情況，後續採氣球擴張術讓血流順暢，隨祝小姐生命跡象穩定後，醫療團隊討論治療方式，也判斷出祝小姐是少見的「自發性冠狀動脈剝離（SCAD）」。

陳思穎表示，「自發性冠狀動脈剝離（SCAD）」好發在年齡45至55歲的女性，也沒有典型心血管疾病的危險因子，發生原因還不清楚，但可能與極大壓力如生產、荷爾蒙波動等有關；祝小姐情況複雜，後續是以藥物治療為主。

祝小姐回憶說，昏迷前就感覺胸悶、胸很痛，結果一下子就休克；謝謝醫院的醫療團隊，讓她現在情況變得比較好，也才能順利當媽媽，希望經過後續治療後可以身體健康。