台灣蒜頭3、4月採收，菜販表示，如果保存得當的話可以放約半年，所以接近年底仍買得到台灣蒜頭；他教民眾挑選3大原則，膜要亮、肉要白、蒜瓣要硬；如買整顆的大蒜，要挑裡面辦數較少的；肉越大越好、聞起來有很重蒜味的不好，代表細胞壁破掉，蒜素跑出來了。

一名網紅菜販在臉書發文表示，以前中南部家家戶戶都會在門口曬蒜頭，最近很多少婦也在臉書上「曬蒜頭」，因為產季就在3、4月，如果保存得當的話可以放半年，所以一路到11月都可以買到。

菜販表示，在菜市場蒜頭有幾個狀態，剛採收還沒曬乾撥開的叫「蒜球」，市場一般都是剝好一瓣一瓣的，叫做「蒜頭」，剝好皮的則稱「蒜仁」。

他教主婦挑選蒜頭3大原則，首先膜要亮、肉要白、蒜瓣要硬；再來如果買整顆的大蒜，要挑裡面辦數較少的；肉越大越好，聞起來有很重蒜味的不好，因為代表細胞壁破掉，蒜素跑出來了。

台灣氣候潮濕，過去有網友曾發文求助，表示媽媽一次扛了20斤蒜頭回家，不知道該如何保存，內行網友紛紛提供方法，最簡單的就是剝皮後切成蒜片或蒜蓉，分裝到小袋子冷凍保存，至少可以放半年，要用時拿出來就可以料理，相當方便。